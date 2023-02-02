«Диких волонтеров» предостерегают от поездок в зону СВО

Многие люди, желающие передать гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО, отправляются туда самостоятельно. При этом они подвергают опасности не только себя, но и тех, кто там находится. Об этом в интервью нашему порталу рассказала председатель карельского отделения Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко.

Алена побывала с гуманитарной миссией на Донбассе, посетила места дислокации бойцов из Карелии, передала посылки и видеосообщения от родных, подарки от Союза женщин России и жителей республики. Подчеркнула, что человеку неподготовленному было бы, наверное, страшно. Она понимала, куда едет и зачем, были четкие задачи, которые требовалось выполнить. Опять же, Алена из семьи военнослужащих, эта атмосфера ей привычна и понятна. Посидеть с ребятами за тарелкой полевого супа и обсудить новости в доверительной обстановке - это особая история.

Я бы хотела предостеречь всех от самостоятельных поездок туда! Общаясь с военнослужащими, с руководителями общественных организаций, я много раз слышала такое понятие как «дикий волонтер». Это те отчаянные люди, которые садятся в машину, прихватив с собой то, что считают нужным, и едут к местам дислокации частей.

А между тем, они рискуют не только собственной жизнью, но и безопасностью тех, кто там находится. Неразумно выкладывают фото, видео, не стирают метаданные: это все риск для тех, ради кого, казалось бы, они туда ехали. В любой момент такая поездка может закончиться трагедией.

Риски есть всегда, и риски большие, напомнила Алена Олихейко. И для гуманитарных миссий тоже. Зона проведения специальной военной операции - точно не место для туристических путешествий.