Ямочный ремонт дорог начали в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала на своей странице о старте ямочного ремонта в городе. По ее словам, для запуска асфальтобетонных заводов ждали благоприятную погоду.

В ночь на пятницу Кондопожское ДРСУ приступило к работам на улице Шотмана - локально фрезерует старое покрытие. Проинспектировал начало работ на улице Шотмана первый заместитель мэра города Михаил Ершов.

«Хотим выполнить большой объем работ, чтобы уже к 9 мая выйти с устранением замечаний от наших жителей на центральных магистралях города»,

- рассказал в видеосообщении первый заместитель мэра.

По плану, ближайший ямочный ремонт пройдет на улице 9 января. // фото «Петрозаводск говорит»