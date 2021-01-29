Выпускники выбирают юриспруденцию

Каждый год множество молодых людей в нашей стране мечтает стать юристом. Юридическая специальность окутана флёром романтизма из-за фильмов, в которых «крутые» адвокаты или прокуроры наказывают негодяев и защищают невинных.

Каждый год статистика говорит нам о переизбытке юристов на рынке труда. Однако, не смотря на все предостережения, каждый год тысячи выпускников стремятся подавать документы на юридические факультеты и в юридические ВУЗы.

Но почему уже не одно поколение молодых людей так тянет в юридическую сферу. В первую очередь – всесторонняя возможность применения. В любой сфере деятельности требуется юрист, потому что у разных организаций свои особенности, разные права и обязанности у сотрудников. Это очень широкая сфера деятельности, где всегда можно углубиться и занять свою нишу, подстроиться под тенденции в обществе, а значит, и остаться на плаву. Технологии не стоят на месте и мир стремительно развивается.

Периодически появляется что-то новое, не совсем понятное, как это регулировать законодательно, и как в этой сфере защищать интересы людей, компаний и государств. Это позволяет юристам осваивать новый пласт знаний, разрабатывать новые законы и затем отстаивать права. В качестве примера можно взять такое нововведение, как криптовалюта. Еще совсем недавно никто и не представлял, что это такое и как это работает, а сегодня у людей миллионы виртуальной валюты, которая никак не регулируется законом, но, при этом, и не запрещена. Такие нюансы позволяют изучить вопрос и стать профессионалом в данной нише.

И таких примеров множество, поэтому юридическое образование всегда актуально. Несмотря на большой ажиотаж и высокую конкуренцию, настоящих профессионалов своего дела в юриспруденции не так уж и много. Это связано с тем, что юриспруденция, как и лечебное дело, это динамическая профессия, которая требует постоянного развития, повышения уровня своих знаний, квалификации, и таких сотрудников ценят как на государственной службе, так и в частных компаниях.

На сегодняшний день в Петрозаводске получить юридическое образование можно в трёх высших учебных заведениях - ПетрГУ, РАНХиГСе и Северном институте ВГУЮ.