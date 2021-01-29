Зонтичный антифрод-комплекс банка «Открытие» стал проектом года

Банк «Открытие» стал победителем в номинации «Безопасность» конкурса Проект года-2020, который проводит официальное сообщество ИТ - директоров России Global CIO.

Комплекс превентивного мониторинга для обнаружения финансового мошенничества банка «Открытие» получил самую высокую оценку среди других проектов ведущих российских и международных компаний. Эксперты премии оценили масштаб проекта, его сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ - отрасли.

Комплекс на базе решения Nice Actimize был внедрен в банке «Открытие» в 2020 году. Он позволяет централизованно, используя более 15 систем банка, предотвращать фрод (мошенничество) по платежным операциям, а также обеспечивать соблюдение требований регулятора. Новая система дала возможность создавать комплексные критерии выявления подозрительных транзакций и быстрее реагировать на изменения мошеннических схем, таким образом сделав защиту средств клиентов более надежной.

«Строительство транзакционной артерии платежных операций во всех каналах было нетривиальной задачей. Реализация проекта позволила вывести из эксплуатации устаревшие системы, снизить стоимость сопровождения и повысить скорость обновлений и развития антифрод - системы. Впервые в России зонтичный антифрод - комплекс внедрялся в сжатые сроки параллельно с масштабной интеграцией ИТ - ландшафтов при объединении нескольких банков»

- сообщил Дмитрий Первухин, вице-президент, заместитель директора департамента ИТ - развития банка «Открытие».

«Победа в одной из самых актуальных на сегодняшний день номинаций премии Global CIO, связанной с кибербезопасностью – высокая оценка результатов нашей работы. Прозрачный подход к выбору платформы системы, сильная внутренняя экспертиза и слаженная работа команды позволили нам реализовать важный инструмент противодействия электронному мошенничеству нестандартно, быстро и, согласно экспертным оценкам, дешевле многих других рыночных проектов. Благодарю нашу команду за успешную реализацию проекта и организаторов мероприятия за возможность рассказать о том, что мы делаем для поддержки развития бизнеса и обеспечения его устойчивости»

- добавил Илья Сулоев, вице-президент, директор департамента информационной безопасности банка «Открытие».

«Премия Gloabal CIO «Проект Года» – ключевая премия российского ИТ - рынка. В номинации «Безопасность» конкуренция традиционно очень высокая: российские компании уделяют большое внимание информационной безопасности и применяют в этой области самые передовые технологии. Все проекты участников в этом году были на мировом уровне. Выиграть премию при таком уровне конкуренции особенно приятно»

- рассказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

В этом году конкурс прошел уже в девятый раз, заявки на участие подали более 300 проектов.