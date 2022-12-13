А вы рады приходу зимы? Наш опрос

В Петрозаводск пришла зима. Долгое время стояли сухие морозы с небольшими осадками, но серьезного снега не было. И вдруг, за сутки-вторые, выпала чуть не месячная норма снега.

Город в момент обрел чистый и опрятный вид, и стало на душе петрозаводчан как-то понятнее: на Новый Год мы не останемся без снега. Водители забеспокоились о дорогах, дворники достали лопаты, а все петрозаводчане задумались о подарках родным и близким. Новый Год-то рядом.

Во время опроса горожане по-разному реагировали на приход зимы. Кто-то вообще не заметил смены сезонов, а кому-то в радость – пришла пора достать с балкона лыжи, и вперед, на Фонтаны! (Видео)