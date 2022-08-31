Все школы республики готовы принять учеников

В этом году на подготовку к учебному году направлено рекордное финансирование – почти 2,4 млрд рублей. И это без учета оборудования и учебников. Сегодня об этом доложил министр образования и спорта республики Роман Голубев в ходе заседания правительства региона.

По словам министра, основными направлениями вложений стали капитальные и текущие ремонты, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и оборудование пищеблоков. Специальная комиссия, в состав которой входит целый ряд региональных ведомств, 17 августа признала все учреждения готовыми к работе.

Напомним, с 1 сентября в Карелии откроют двери 412 образовательных организаций, среди которых 196 школ. За парты сядут 72 тысячи ребят, из них впервые – 7 тысяч 800 юных жителей республики. Важным нововведением станет подарочный набор для первоклассников, включающий все необходимое для начала учебы. Фото: unsplash.