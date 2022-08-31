Центр воинской доблести Карелии появится в Петрозаводске

Об открытии осенью «Центра воинской доблести Карелии» рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети ВК.

Музей расположится в здании Школы искусств на Ленинградской улице, его тематику посвятят Советско-финляндской войне 1939-1940 годов. Проект смогли реализовать за счет трех трансфертов – от Президентского фонда культурных инициатив, гранта главы Карелии и спонсорской помощи.

«Коллеги впечатлили – даже снимки леса для экспозиции были сделаны в местах представленных событий в конце зимы. А освещение будет имитировать февральский рассвет – время, когда 18-я стрелковая дивизия пыталась прорваться из окружения в Питкярантском район. Все это позволит посетителям центра глубоко погрузиться в историю»,

- поделился мэр с подписчиками. Фото: petrozavodsk-mo.ru.