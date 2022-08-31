Новые законы вступят в силу: что изменится в сентябре 2022 года

Микродоли в жилье под апретом

С 1 сентября запрещены сделки с долями в жилье, если в результате собственнику будет принадлежать менее 6 м² общей площади. А если сделка и будет проведена, ее признают ничтожной. Это правило не действует при использовании материнского капитала, наследовании, приватизации — то есть в случаях, когда долю нужно выделить по закону.

Сделки до 1 сентября под это правило не подпадают. Если у собственника меньше 6 м², эту долю не заберут, а сделку не аннулируют. Но с 1 сентября продавать микродоли для прописки или делить квартиру на части назло другим собственникам не получится.

У тех, кто на 1 сентября окажется владельцем микродоли и захочет ею распорядиться, передать ее получится только одному из сособственников. Или нужно искать другие варианты. Просто так выставить на продажу 5 м², которые достались по наследству, будет невозможно.

Туристический кэшбэк продолжится

С 25 августа по 10 сентября можно купить путевку в любой регион России с кэшбэком до 20%. При этом оплачивать необходимо только картой «Мир».

Основные условия программы:

Поездка — в период с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Круизы — с 1 сентября до окончания навигации. Продолжительность поездки — от 4 дней или 3 ночей. Карта «Мир» должна быть зарегистрирована в программе лояльности.

В течение 5 дней после оплаты на карту вернется до 20% стоимости, но не более 20 000 рублей за одну покупку. При оплате гостиницы или курорта на Дальнем Востоке через их сайт — возврат до 40 000 рублей.

Надо подать заявение на детские выплаты

Российские семьи с правом на детскую выплату от 8 до 17 лет могут до 30 сентября подать заявление, чтобы получить деньги начиная с 1 апреля. После 30 сентября правило о начислении задним числом действовать не будет. Если еще не обращались за выплатой, хотя имеете на нее право, поспешите. Оформить можно на госуслугах.

Это не школьная выплата. Она положена только нуждающимся семьям и введена с мая 2022 года. Специальной федеральной поддержки для школьников у россиян в 2022 году нет. Отдельные пособия и льготы могут быть предусмотрены в регионах.

Делить имущество будут по-новому

С 1 сентября при разделе имущества супругов суд может отступить от равенства долей по еще одному основанию: если муж или жена совершали недобросовестные действия для уменьшения имущества. Например, если один из супругов без разрешения продал машину на невыгодных условиях. Или сразу после развода продал общую квартиру.

Раньше при разводе у супруга было три года для раздела общего имущества — не с даты расторжения брака, а со дня, когда стало известно о нарушении прав. Например, супруги при разводе не оформили квартиру в долевую собственность, она осталась у жены. Спустя пять лет жена продала эту квартиру, муж узнал и потребовал половину суммы. У него есть такое право: срок для претензий отсчитывается с даты продажи квартиры, а не от развода. Ведь супруги ее не делили — значит, она так и осталась в общей собственности. Из-за этого случались такие интересные истории.

С 1 сентября оспорить сделку с общим имуществом можно будет только в течение года после того, как о ней стало известно.

Сельская ипотека стала бессрочной

Программа сельской ипотеки должна была завершиться в 2022 году. Теперь она стала бессрочной. Кредит по ставке до 3% теперь можно взять и на покупку участка под застройку — дом на нем должен быть сдан подрядчиком в течение двух лет. Купить участок на таких условиях можно только у ИП или юрлица.

Не чаще одного раза в 3 месяца и не реже раза в год заемщик должен подтверждать регистрацию в жилье, на которое выдан льготный кредит. Обязательство действует пять лет.

Новое в защите персональных данных

С 1 сентября операторы не смогут отказывать в обслуживании потребителям, которые не дают согласие на обработку персональных данных. Исключение — если такое согласие обязательно.

Молчание и бездействие больше не считаются согласием. Для распространения данных нужно оформлять отдельное согласие.

Об утечках данных операторы в течение суток обязаны сообщать в Роскомнадзор. В течение 72 часов нужно сообщить о результатах внутреннего расследования и лицах, виновных в инциденте.

При передаче персональных данных на обработку иностранным операторам ответственность будет нести российский посредник.

Практически во всех случаях об обработке персданных с 1 сентября нужно отправлять уведомление в Роскомнадзор — на бумаге или электронно. А политику конфиденциальности нужно размещать не произвольно на сайте, а именно на тех страницах, где собираются данные.

Все это касается не только крупных служб доставки, банков или онлайн-сервисов, но и любого сайта или интернет-магазина, где пользователи оставляют личные данные, например телефон и фамилию. А еще — всех работодателей, даже если у них нет ресурсов в интернете. И даже тех, кто оформляет разовые пропуска или заключает договор на одну услугу.

Выбрать «управляшку» станет сложнее

Чтобы выбрать управляющую компанию, с 1 сентября понадобится более 50% голосов общего собрания собственников. Сейчас нужно более четверти голосов. То есть выбрать УК и способ управления домом станет сложнее.

До 30 сентября можно оформить кредитные каникулы

Заявление на кредитные каникулы из-за снижения дохода более чем на 30% можно будет подать до 30 сентября. Есть возможность получить отсрочку платежей по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Субсидии за трудоустройство молодежи

Работодатели могут получить субсидии за трудоустройство безработных до 30 лет. Раньше господдержка назначалась только для отдельных категорий работников: например, выпускников вузов, людей с инвалидностью или родителей несовершеннолетних детей.

Теперь за каждого безработного в возрасте до 30 лет можно получить три МРОТ с компенсацией страховых взносов — это около 60 тысяч рублей. Деньги будут поступать тремя платежами: через месяц, три месяца и полгода после трудоустройства.

Для оформления субсидии работодателю нужно оставить заявку с вакансиями на сайте «Работа России», а после заключения трудовых договоров отправить электронное заявление в ФСС.

Двухразовое питание для учащихся

Ученики с ограниченными возможностями здоровья, которые не живут в интернатах, будут получать двухразовое питание бесплатно. Если ребенок учится на дому, регион может предусмотреть для него замену бесплатного питания на компенсацию. При проживании в образовательной организации такие дети получают пятиразовое питание за счет бюджета.

Ученики начальной школы независимо от наличия льгот получают бесплатное горячее питание, как и в прошлом году.

Техосмотр без аптечки

С 1 сентября меняются правила техосмотра для легковых машин, автобусов и грузовиков. Теперь для его прохождения в легковушках не обязательно иметь аптечку, огнетушитель и аварийный знак. Это не значит, что можно ездить без них: штраф никуда не делся, отмена проверки касается только техосмотра.

Больше не проверяют повреждение тормозных трубок, загрязнение световых приборов и шум выпускной системы.

Второе образование для инвалидов

При оформлении инвалидности любой группы можно бесплатно получить второе профессиональное или высшее образование по другой профессии. Например, когда человек учился по выбранной специальности, а потом получил инвалидность и не может продолжать работу. Он имеет право освоить другую профессию за счет бюджета, даже если образование такого уровня уже получал. // Источник: Тинькофф журнал // Фото: Mikhail Pavstyuk / Unsplash