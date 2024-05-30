Все разрытое в Октябрьском районе восстановят до конца июня

Коммунальщики до конца июня собираются восстановить нарушенное из-за реконструкции сетей благоустройство в Октябрьском районе.

Брусчатку у скульптуры «Птица счастья и свободы» на бульваре Победы уже восстановили, а также заасфальтировали дорогу у дома №22 по Октябрьскому проспекту, покрытие за детской поликлиникой №1 и асфальт у пешеходного перехода у школы №36.

График восстановительных работ можно посмотреть в паблике водоканала. // фото «Петрозаводск говорит»