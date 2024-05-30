30 мая 2024, 17:10
Все разрытое в Октябрьском районе восстановят до конца июня
На некоторых улицах уже восстановили испорченное в ходе реконструкции благоустройство
Коммунальщики до конца июня собираются восстановить нарушенное из-за реконструкции сетей благоустройство в Октябрьском районе.
Брусчатку у скульптуры «Птица счастья и свободы» на бульваре Победы уже восстановили, а также заасфальтировали дорогу у дома №22 по Октябрьскому проспекту, покрытие за детской поликлиникой №1 и асфальт у пешеходного перехода у школы №36.
График восстановительных работ можно посмотреть в паблике водоканала. // фото «Петрозаводск говорит»