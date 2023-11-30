Вредный организм обнаружили в партии привезенных в Петрозаводск цветов

В столицу Карелии привезли каланхоэ в горшках. В цветах из Нидерландов нашли вредоносный организм. Как пояснили в Россельхознадзоре, впервые был выявлен эхинотрипс американский. Владельцу цветов выдали предостережение. Зараженную продукцию обычно или обеззараживают, уничтожают или перерабатывают.

Эхинотрипс американский — вредитель родом из Северной Америки. Повреждает растения из около 30 ботанических семейств. Из культурных растений в закрытом грунте повреждает декоративные культуры и перец, в открытом грунте отмечен на самых разных культурах, от ячменя до вишни, сливы и малины. // фото unsplash.com/ Roberta Janine Veras Paulino