Об опасной ситуации на дорогах Карелии предупредили водителей

Снегопады и гололедица ожидаются в ближайшие дни в республике. Поэтому Госавтоинспекция попросила автомобилистов быть осторожнее.

- Помните, что скорость транспортного средства должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением. В зимний период особенно опасен выезд на встречную полосу, недопустимы резкие маневры,

- сказано в сообщении.

Пешеходов тоже предупредили об особой осторожности в эти дни. Ведь снегопад уменьшает видимость, а гололедица – тормозной путь. // фото: tawatchai07 / freepik.com