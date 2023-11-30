Более 160 малышей родились в Карелии при помощи ЭКО

С начала года в Карелии при помощи ЭКО родились 164 малыша, сообщили в карельском Минздраве.

Ежегодно с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в республике рождаются почти 180 детей. В ведомстве отмечают, что подготовка страдающих бесплодием пар к процедуре ЭКО – важное направление деятельности Республиканского перинатального центра им. Гуткина К.А.

Для записи к врачу акушеру-гинекологу предлагают звонить по номеру регистратуры: 333-112. К врачам кабинета репродуктивного здоровья можно записаться через Госуслуги. // фото unsplash.com/ Aditya Romansa