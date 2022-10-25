Врачи «скорой» приняли мужчину за труп, а он встал и пошел

Медики скорой помощи в Москве приняли за труп живого человека и собирались увезти в морг, накрыв черным пакетом. Сейчас с этим инцидентом разбираются в Росздравнадзоре, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Началось все с того, что шокирующее видео появилось в ряде Telegram-каналов. В кадре на скамейке лежит мужчина, его накрывают черным пакетом врачи, полицейские оформляют документы.

Внезапно человек падает, а потом встает и уходит. Оказалось, «скорую» вызвала соседка, ей показалось, что 46-летний мужчина умер. Но он оказался жив. Причем женщина-медик до этого трогала «покойного» и подтвердила смерть. // Фото: скриншот видео Shot / Telegram