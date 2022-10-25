Гаечные ключи в женской сумочке привели ее хозяйку в полицию

Молодая женщина пыталась украсть гаечные ключи из магазина строительных товаров в Петрозаводске. Персонал нажал тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел 23 октября утром, женщина взяла набор гаечных ключей с прилавка и положила в сумку. Затем она пыталась незаметно пройти через кассу. Однако ее заметила охрана.

Нарушительницу задержали и передали полиции, это 36-летняя петрозаводчанка. Сумма ущерба превысила три тысячи рублей.

Росгвардейцы также задержали 48-летнего посетителя магазина в Питкяранте. Он попался на краже колбасы и сосисок и в итоге тоже попал в полицию. // Фото: рxhere.com