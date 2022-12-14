Врачи Петрозаводска могут обрести новый стиль

В преддверии Нового года бутик профессиональной одежды «Forma» приглашает за покупками.

У каждого из нас есть кто-то близкий, чья деятельность связана с медициной. Полезным подарком будет качественная, стильная униформа, подходящая для повседневного использования и отражающая индивидуальность врача. В «Forma» вы можете приобрести подарочные сертификаты, которые, безусловно, оценят специалисты, проводящие в специальной одежде значительную часть своей жизни.

В декабре 2012 года в Петрозаводске открылся магазин под названием «Бутик модной медицинской одежды». Спустя некоторое время магазин сменил название и стал бутиком профессиональной одежды «Forma». Что же послужило толчком к открытию подобного магазина?

Для врача немаловажно выглядеть презентабельно на рабочем месте, ведь «встречают по одежке», как говорят, и по первому впечатлению о докторе судит пациент. Чем впечатление приятнее, тем отношения доверительнее.

Стандартная форма, которую выдают на рабочем месте, чаще всего однообразная и безликая. Это отчасти обезличивает и самого врача. Но и докторам хочется выглядеть стильно и презентабельно. Так появился спрос, который требовал соответствующих особых предложений.

В отрасль производства служебной униформы тоже пришло понятие «мода». Теперь даже в специальной форме можно чувствовать себя удобно, комфортно и стильно, чего долгие годы не хватало в этой сфере. У врачей, большую часть которых традиционно составляют женщины, теперь появилась отдушина и возможность самовыражения через стиль своей формы.

Благодаря появлению бутика профессиональной одежды «Forma», врачи теперь могут отслеживать сезонность коллекций, находить для себя определенные модели и становиться поклонниками определенных брендов. Бутик привозит в Петрозаводск самые модные бренды медицинской одежды со всего мира: из России, США, Франции, Сербии и Молдовы. Ассортимент и модели тщательно отбираются. Сотрудники магазина работают только с лучшими поставщиками, выбирают самые красивые и современные модели одежды и обуви. Обувь для врачей выбирается только из натуральной кожи и с анатомической стелькой. Руководству магазина очень важно мнение покупателей, и если модель получает отрицательные отзывы - она тут же исключается из ассортимента магазина.

Пациенты во все времена любили благодарить своих докторов. Пожалуй, лучшей благодарностью для любого врача станет подарочный сертификат магазина бутика профессиональной одежды «Forma». В преддверии новогодних праздников в магазине Вам предложат подарочные сертификаты и различные сувениры с новогодней тематикой.

Но предложения магазина не ограничиваются только одеждой для медицинских работников. Бутик профессиональной одежды «Forma» постепенно расширяет свой ассортимент, и теперь в нем представлена специализированная одежда для поваров: кители, брюки головные уборы и обувь.

Магазин работает ежедневно по адресу: ул. Максима Горького, д. 24. Телефон: 8 (8142) 28-25-02.

Сотрудники магазина поздравляют всех с наступающими праздниками и приглашают за покупками!

На правах рекламы. ИП Коновалов А.В. , ИНН 100119169550