Врачи назвали главные продукты для противодействия развитию рака

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус назвали главные противораковые продукты. Слова ведущих программы «Жить здорово!» приводит «Лента.ру».

Медики пояснили, что бороться с развитием рака организму помогает селен. Этот микроэлемент в наибольших количествах встречается в трех продуктах. Так, для борьбы с раком человеку достаточно съедать в день по одному бразильскому ореху, 20 граммов свиных почек или 50 граммов тунца.

Как отметил Продеус, недостаток селена в организме увеличивает риск развития рака на 35%. Несколько лет назад этот микроэлемент был включен в список абсолютно необходимых для жизни. // Фото: unsplash.com / Nrd