Россиян попросили не злоупотреблять чаем

Диетолог Елена Соломатина раскрыла последствия чрезмерного употребления чая. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметила медик, в день стоит пить не более 3-4 чашек черного или 4-5 чашек зеленого чая. Если употреблять большие объемы этого напитка, может произойти излишняя тонизация нервной системы. Увеличится нагрузка на почки. Из-за переизбытка кофеина может возникнуть раздражительность, невозможность сконцентрироваться, тахикардия. Это может привести к конфликтам с близкими.

«Человек сначала начнет срываться на близких, а потом, так как любое психоактивное вещество истощает резервы надпочечников, может наступить обратная реакция, то есть заторможенность и ступор», - заключила специалист. // Фото: unsplash.com / Na Visky