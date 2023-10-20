20 октября 2023, 20:11
Мужчина и женщина поужинали грибами и оказались в больнице
В Петербурге выясняются обстоятельства отравления семейной пары
В Санкт-Петербурге семейная пара поужинала сомнительными грибами и оказалась в больнице. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным источника, минувшей ночью были госпитализированы 40-летний мужчина и 41-летняя женщина. Люди рассказали, что отравились около 10 вечера. Предположительно, они употребили в пищу бледные поганки.
После оказания медицинской помощи пару отпустили домой. Обстоятельства инцидента выясняются. // Фото: unsplash.com / Barbara Krysztofiak