Мужчина и женщина поужинали грибами и оказались в больнице

В Санкт-Петербурге семейная пара поужинала сомнительными грибами и оказалась в больнице. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, минувшей ночью были госпитализированы 40-летний мужчина и 41-летняя женщина. Люди рассказали, что отравились около 10 вечера. Предположительно, они употребили в пищу бледные поганки.

После оказания медицинской помощи пару отпустили домой. Обстоятельства инцидента выясняются. // Фото: unsplash.com / Barbara Krysztofiak