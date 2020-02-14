Врач рассказала о бесполезности варенья

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила корреспонденту «Вечерней Москвы» продукты, которые теряют свои полезные свойства при нагревании.

Диетолог сразу же отметила, что при значительном нагревании в продуктах разрушается витамин С. Врач сказала, что вместе с витамином С, нарушаются биофлавоноиды - сопутствующие факторы, играющие основную роль в усвоении витамина С организмом, а также разрушается антиоксидантная составляющая продуктов.

Елена Соломатина объяснила, что натуральные соки не следует нагревать до горячего состояния, иначе, их полезные свойства будут утеряны. Эксперт пояснила, что при варке в варенье, компоте или морсе витамины разрушаются, а холодный способ приготовления фруктового напитка - «смузи» прост и более полезен. По совету диетолога, ягоды или фрукты надо перемолоть в блендере и залить чистой прохладной водой.

«Не важно, греете ли вы фрукты или ягоды в микроволновой печке или в котелке на костре. Как только их температура повышается свыше 60 градусов Цельсия, их химический состав меняется. Но надо знать, что некоторые антиоксиданты при термообработке становятся более активны. Так себя ведут ликопин и бета-каротин. Если мы сварим морковь, или протушим томаты, активность ликопина в них возрастет»,

- добавила врач.

Соломатина предупредила, что заменитель сахара аспартам, который часто используется в напитках и мучных изделиях, позиционируемых как «диетические» и «здоровые», выделяет формальдегид. Кола «ноль калорий», полежав на пляже под солнцем, или оставленная на панели автомобиля в солнцепек, становится ядовитой и способна отравить ребенка.

Диетолог предостерегла от нагревания готовых к употреблению продуктов, заведомо содержащих много искусственных пищевых добавок (подсластителей, кислот, ароматизаторов) без прямого указания на упаковке: «Перед упортреблением разогреть!». По словам эксперта, реакция содержащихся химикатов при нагревании подобных блюд может быть непредсказуемой и опасной для здоровья. Она сказала, что при подогревании еды большую роль в безопасности питания играет упаковка и посуда:

«Бисфенол, который используется при изготовлении пластиковых бутылок и применяют при обработке внутренней поверхности консервных банок, превращается в яд. Даже йогурт в стандартных «пластмассовых» упаковках подогревать нельзя».

Елена Соломатина предупредила, что нежелателен нагрев и растительного масла - соевого, кукурузного или подсолнечного, особенно нерафинированного --продукт сразу же превращается в канцероген, он вредит здоровью. Мгновенно, по словам Соломатиной, окисляется при нагреве льняное масло. Врач посоветовала готовить продукты в микроволновой печке, на пару, варить, запекать или жарить на сливочном масле - они будут содержать меньше канцерогенов.