Врач оценил пользу от умеренного употребления алкоголя

Выводы некоторых ученых о том, что употребление умеренных доз алкоголя снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, не являются правдивыми. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Юрий Сиволап, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Нет, алкоголь не уменьшает сердечно-сосудистых рисков. Проведены исследования, которые говорят, что нет ни одного научного факта, который говорил бы о том, что любые дозы любого алкоголя приносят пользу для здоровья, этого нет», - сказал Сиволап.

Ученый добавил, что употребление алкоголя даже в маленьком количестве способно навредить здоровью человека, хотя влияние спиртного может быть неявным.

Исследование о снижении риска болезней сердца от алкоголя было опубликовано ранее. Американские ученые колледжа кардиологии выяснили, что небольшое количество спиртного положительно влияет на связь между мозгом и сердцем. По их данным, люди выпивающие, но не злоупотребляющие спиртным, на 20 процентов реже сталкиваются с инфарктами и инсультами, чем те, кто отказывается от алкоголя. Также исследователи отметили, что спиртные напитки в маленьком количестве могут помочь снять стресс. Фото imag.one