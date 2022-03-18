Врач назвал замедляющий старение продукт

Диетолог Михаил Гинзбург назвал продукт, употребление которого может помочь замедлить процесс старения. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил медик, в пророщенной фасоли содержится растительный белок. По словам Гинзбурга, это органическое вещество полезно для людей в возрасте 40 лет и старше. «Растительный белок замедляет процессы старения», - заявил врач.

Также диетолог уточнил, что детям и молодым людям следует употреблять больше животного белка, чем растительного. Животный белок, как правило, встречается в мясе, рыбе, яйцах и ряде других продуктов. «Животный белок очень хорош, когда мы растем, развиваемся», - подчеркнул он. Фото pixabay.com/Parentingupstream