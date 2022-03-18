Таксист умер во время выполнения заказа в Москве

В Москве водитель такси умер за рулем во время выполнения заказа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ГИБДД столицы.

Согласно имеющейся информации, утром 18 марта на одной из улиц российской столицы произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Автомобиль такси влетел в две другие машины, ожидавшие поворота.

Предположительно, таксисту стало плохо во время движения и он скончался до момента аварии. В результате ДТП пострадала пассажирка такси, ее доставили в больницу с ушибами. Фото pixabay.com/Pexels