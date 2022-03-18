В Ленобласти женщина отпилила себе руку и пошла пугать соседей

В Ленинградской области женщина отрезала себе руку циркулярной пилой и пошла пугать соседей. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел в Мурино с женщиной, приехавшей из Ростовской области. Ее сосед рассказал, что вечером 16 марта пострадавшая постучалась к нему в дверь. Открыв, мужчина увидел истекающую кровью женщину, которая, однако, не кричала и не жаловалась на боль.

Испуганный сосед прошел с пострадавшей к ней домой, где увидел отрезанную кисть и циркулярную пилу. Затем мужчина вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у женщины тяжелое состояние. По данным источника телеканала, у россиянки могут быть проблемы с психикой. Решается вопрос о ее помещении в психиатрическую лечебницу.

Правоохранительные органы инициировали проверку по факту инцидента, в ходе которой выяснилось, что никаких следов борьбы в квартире не было. Фото pixabay.com/SoFuego