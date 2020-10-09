Врач назвал симптомы преддиабета

Диетолог Алексей Ковальков перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о преддиабетическом состоянии человека. Доктор напомнил, что каждый второй случай преддиабета в течение пяти следующих лет может перейти в диабет. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как рассказал диетолог, постоянная жажда, голод, сухость во рту, частые позывы к мочеиспусканию, сухость кожи и наличие темных пятен в области соприкосновения с одеждой являются признаками того, что с организмом что-то не в порядке.

Также о развитии преддиабета могут говорить такие симптомы, как постоянная слабость, нарушение сна, онемение конечностей, головные боли.

Ковальков отметил, что с преддиабетическим состоянием можно справиться. Для этого стоит изменить свой образ жизни - увеличить физические нагрузки, перейти на сбалансированное питание. Людям из группы риска стоит также регулярно следить за уровнем сахара в крови.