Перечислены продукты, от которых стоит отказаться в пандемию

Помочь организму укрепить иммунитет и справиться таким образом с инфекциями в период пандемии может правильное питание. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, ее слова приводит РИА Новости.

Медик посоветовала исключить из рациона в период пандемии фастфуд, консервы и жареную пищу. Употребление сахара также не помешает сократить. Дело в том, что он негативно влияет на стенки сосудов.

В свою очередь, стоит добавить в рацион салатную зелень и овощи - они крайне благоприятно влияют на иммунитет. Также доктор рекомендует активно есть рыбу, мясо птицы и молочные продукты.

Помимо пищи, Ненастина посоветовала осенью больше двигаться, гулять на свежем воздухе и избегать стрессов.