Врач назвал действенный способ избежать похмелья

Врач Алексей Буеверов, специалист по заболеваниям печени, назвал верный способ избежать похмелья. Слова специалисты приводит aif.ru.

Избежать похмелья можно лишь в случае, если вы не превысите свою индивидуальную дозу. Если хорошо закусывать (не только жирным), то страданий утром будет меньше. Но важнее всего избегать алкоголь с избытком высших спиртов,

- отметил эксперт. К таким напиткам, по его словам, относятся дешевое вино в коробках и плохо перегнанный самогон. А вот водка и коньяк не входят в этот список.

Кроме того, специалист добавил, что отсутствие похмелья после распития спиртного - плохой сигнал, так как это может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма. Фото alcomedic.com