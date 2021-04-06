Численность коренных народов России заметно увеличилась

Число проживающих в России представителей коренных малочисленных народов увеличилось за последние 30 лет на 20 процентов. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, сообщает ТАСС.

По его словам, такой результат стал итогом государственной политики в отношении коренных народностей.

На сегодняшний день в стране проживает 47 коренных малочисленных народов, общая их численность составляет более 300 тысяч человек. Большинство из них живет в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Фото tass.ru