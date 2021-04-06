В России объявлена проверка боевой готовности армии

В России началась проверка боевой готовности армии. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, его слова передает РИА Новости.

Российские войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Шойгу потребовал обеспечить «качество занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и техники».

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. Всего в апреле будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Будут проверены все виды и рода войск ВС России. Фото военный-юрист.рф