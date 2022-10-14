Врач-диетолог назвала самые главные ошибки худеющих

Люди, которые хотят похудеть, часто совершают типичные ошибки. О самых ключевых рассказала радио Sputnik нутрициолог и врач-диетолог Наталья Нефедова.

Первая ошибка - мало овощей и фруктов в меню. А ведь именно с них надо начинать прием пищи. В овощах много жидкости, клетчатки, витаминов и минералов. Фрукты можно есть на завтрак или в качестве перекуса между основными приемами пищи.

Вторая ошибка – сокращение зерновых продуктов в рационе. Они по важности на втором месте после овощей. В продуктах из зерна много клетчатки и глюкозы. Когда люди от них отказываются, они срываются и добирают дефицит сладким.

Третья ошибка – это голодание. Оно быстро замедляет обмен веществ, поэтому вес стоит на месте. Организм начинает экономить энергию. // Фото: pixabay.com