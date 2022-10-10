Стало известно, какие грибы самые полезные

Более 300 видов съедобных грибов насчитывают биологи. Ученые рассказали, что среди них есть особенно полезные, пишет сербское издание Magazin Novosti.



Некоторые обладают антибактериальными свойствами, другие снижают уровень холестерина. Специалисты считают, что грибы помогают в предотвращении болезней Паркинсона и Альцгеймера, гипертонии и онкологии.

Самые полезные грибы - это шиитаке, вешенки, белые, эноки, ежовик гребенчатый и шампиньоны. Последние содержат медь, витамин В, селен, фосфор, калий.

Грибы также считают единственным источником витамина D неживотного происхождения. В шампиньонах есть полисахариды, полифенолы и каротиноиды, имеющие противовоспалительные, антиоксидантные и антиканцерогенные свойства.

Грибы уменьшают риск появления умственных расстройств у пожилых людей. Содержащиеся в них полисахариды стимулируют развитие полезных кишечных бактерий, которые помогают укреплению иммунной системы. // Фото: pixabay.com