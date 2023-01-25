Врач дал советы, как избавиться от «вечернего жора»

Диетолог Михаил Гинзбург дал советы россиянам, желающим избавиться от «вечернего жора». Врач подчеркнул, что в усилении аппетита к вечеру нет ничего странного, пишет «Лента.ру».

Гинзбург отметил, что бороться с вечерним употреблением пищи не стоит. Следует ставить перед собой реальную задачу - съедать меньше, чтобы меньше себе навредить.

Так, диетолог предложил разделять ужин на несколько частей. Первую можно съесть перед уходом с работы, вторую - дома, но при этом ее тоже можно поделить на два захода.

Врач также порекомендовал использовать некалорийные, но сытные грубый хлеб, крупы и овощи. Помимо этого, он советует гулять вечером на свежем воздухе, чтобы улучшить сон. // Фото: freepik.com