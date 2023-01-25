В Кремле оценили сообщения о возможной мобилизации 200 тысяч человек

Информация о том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек, недостоверна. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ранее американская телекомпания CNN распространила информацию, согласно которой якобы есть признаки, что Путин оценивает возможность проведения еще одной волны мобилизации до 200 тысяч человек, которая «может проводиться более тихо, чем первая».

Отвечая на вопрос журналистов, является ли эта информация недостоверной, Песков сказал «Да, является».

Ранее пресс-секретарь президента подтвердил, что указ о проведении частичной мобилизации до сих пор действует, и объяснил почему. // Фото: unsplash.com