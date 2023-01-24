Депутатов обязали уведомлять о своем выезде за рубеж

На очередном пленарном заседании 24 января Госдума РФ приняла постановление, согласно которому депутаты должны уведомлять о своем выезде за границу. Делать это нужно в письменном виде, передает РИА Новости.

Уведомление парламентарии должны направить председателю думы или в профильную комиссию. Это не касается служебных командировок, в которые их направит спикер.

Исключение составляют члены Совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий. // фото: iStock.com