24 января 2023, 21:45
Депутатов обязали уведомлять о своем выезде за рубеж
Госдума приняла постановление, обязывающее парламентариев сообщать о пересечении границы
На очередном пленарном заседании 24 января Госдума РФ приняла постановление, согласно которому депутаты должны уведомлять о своем выезде за границу. Делать это нужно в письменном виде, передает РИА Новости.
Уведомление парламентарии должны направить председателю думы или в профильную комиссию. Это не касается служебных командировок, в которые их направит спикер.
Исключение составляют члены Совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий. // фото: iStock.com