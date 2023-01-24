Пенсионер упал с моста и погиб из-за нечищенного снега и льда

Пожилой житель Уфы поскользнулся на обледеневшем Шумавцовском мосту и упал вниз. Пенсионер получил очень серьезные травмы и умер в больнице передает proural.info.

Сын погибшего 23 января пожаловался на коммунальщиков в аккаунте главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях. Мужчина написал, что мост давно не чистили, слой льда и снега на нем составлял около 60 сантиметров.

Пенсионер пытался пройти, но потерял равновесие и выпал за перила. У него были разрывы органов и множественные внутренние кровотечения. Вскоре после трагедии приехали работники городских служб и почистили мост.

Напомним, в Карелии и Петрозаводске тоже очень скользко. Горожане массово жалуются на тротуары, по которым сложно ходить. // фото: пресс-служба администрации Уфы