Впервые за «Онежскую маску» будет бороться любительский театр

7 апреля в Петрозаводске стартует фестивальная неделя «Онежской маски». За семь дней жюри посмотрит спектакли Музыкального театра, Национального театра, Театра драмы «Творческая мастерская», Негосударственного авторского театра «Ad Liberum» и Театра кукол Карелии. Впервые наравне с профессиональными актерами за «Онежскую маску» будет бороться любительский театр «ОК.НО».

Первым жюри увидит спектакль-номинат «Катерина» на сцене театра «Творческая мастерская». Всего в премии в этом году участвуют 13 конкурсных спектаклей. В течение семи дней в театрах города жюри и зрители посмотрят 11 спектаклей и еще два спектакля покажут на видео.

Актерские работы в рамках «Онежской маски» оцениваются в тринадцати конкурсных номинациях. В восьми номинациях – «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший эпизод», «Дебют», «Лучшая роль в спектакле для детей» и «Лучший актерский ансамбль» – претендентов на премию выдвинули театры. В этом году в личных номинациях выдвинуты 42 позиции. Больше всего претенденток в номинации «Лучшая женская роль».

фото «Петрозаводск говорит»

«Онежская маска» вручается также в пяти специальных номинациях: премия «Форс-мажор» от жюри «Онежской маски», «Премия критиков» от Секции театральных критиков СТД Карелии, «За честь и достоинство» от Правления Союза театральных деятелей Карелии, «За преданность театру» от Совета директоров театров и «Премия им. Л.Ф. Живых» от председателя СТД Карелии.

Председатель жюри «Онежской маски-2025» – театральный критик, заслуженный работник культуры России, лауреат премии им. Александра Свободина, программный директор и эксперт ряда фестивалей Татьяна Тихоновец. Также в составе жюри – четверо петрозаводских театральных обозревателей и театроведов и шестеро актеров.

«К фестивалю мы подходим так: сил нет, но мы репетируем ночью! Готовим для всех финальную церемонию «Свет! Камера! Мотор!» (6+). Она пройдет 14 апреля, уже через неделю в Национальном театре Карелии. Постановщики – актеры и режиссеры Национального театра Карелии Ксения Коган и Глеб Германов, балетмейстер-постановщик – заслуженный артист Карелии Олег Щукарев, сценарист – актриса Театра драмы РК «Творческая мастерская» заслуженная артистка Карелии Виктория Федорова. Не удивляйтесь, кино и театр – это два очень близких искусства. Поэтому церемония пройдет так, как будто ее приехала снимать какая-то киногруппа. Так где-то в ночи придумали Ксения и Герман», - рассказала председатель СТД РК заслуженная артистка Карелии Снежана Савельева.