Воздух в Карелии сегодня прогреется до плюс 19

Сегодня, 28 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +16, +18°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. На северо-западе небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +14, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»