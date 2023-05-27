Предстоящей ночью в Карелии подморозит

Завтра, 28 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на северо-западе небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки -1, -3°С, днем +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +14, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com