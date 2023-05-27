Нежаркий день ждет сегодня жителей Карелии

Сегодня, 27 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +13, +15°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, преимущественно ясно.

В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +15, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»