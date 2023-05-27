27 мая 2023, 09:00
Нежаркий день ждет сегодня жителей Карелии
В некоторых районах республики в субботу пройдут небольшие дожди
Сегодня, 27 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +13, +15°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12, +17°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, преимущественно ясно.
В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +15, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»