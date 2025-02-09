09 февраля 2025, 21:12
Вонючая река из фекалий растеклась в Петрозаводске
Машины едут по канализационным стокам, пешеходы вдыхают зловоние
В расширенном центре Петрозаводска появилась зловонная речка из фекалий.
С неприятной проблемой столкнулись горожане на набережной Ла-Рошель. По реке из канализационных стоков проезжают автомобили, по тротуарам ходят люди и вдыхают зловоние.
В ЕДДС сообщается, что напротив дома №7-б течет канализационная вода, они оповестили коммунальные службы. // фото стопкадр паблика «Петрозаводск Live»