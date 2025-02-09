09 февраля 2025, 20:05
Умер актер из фильмов «Овод» и «Сорок первый» Олег Стриженов
Народному артисту СССР было 95 лет
Скончался Народный артист СССР Олег Стриженов, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощницу. Актеру театра и кино было 95 лет.
Стриженов исполнил более трех десятков ролей в кино. Он снимался в таких картинах, как «Овод», «Сорок первый» - картина была удостоена специальной награды на Каннском кинофестивале.
Также он играл в фильмах «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья», «Приступить к ликвидации». // фото unsplash.com