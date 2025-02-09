Умер актер из фильмов «Овод» и «Сорок первый» Олег Стриженов

Скончался Народный артист СССР Олег Стриженов, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощницу. Актеру театра и кино было 95 лет.

Стриженов исполнил более трех десятков ролей в кино. Он снимался в таких картинах, как «Овод», «Сорок первый» - картина была удостоена специальной награды на Каннском кинофестивале.

Также он играл в фильмах «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья», «Приступить к ликвидации». // фото unsplash.com