Военнослужащий перерезал горло музыканту в парке Петрозаводска

Погибшим на Октябрьском проспекте в Петрозаводска оказался музыкант и инструктор по вождению из Кеми. Ему было всего 35 лет.

В сообществе «Подслушано / Кемь» накануне появилась запись о погибшем мужчине: «С глубоким прискорбием сообщаем, что 09.08.25 на 36 году жизни трагически погиб любимый сын, брат, дядя, муж и друг Надолинский Владислав Юрьевич». В комментариях пользователи выразили соболезнования родным и близким.

«Влад был одним из лучших инструкторов по вождению в ПТЗ, своя рок-группа, жить, детей рожать, а какой-то упырь, который разгуливал с ножом, все оборвал»,

- писали в сообществе.

«Как же так? Хороший, веселый парень, ну почему равнодушие такое у людей, ведь если первая машина остановилась вызвали бы скорую, он бы жив остался, ну не хочешь остановиться, но скорую можно вызвать-то. Соболезнования родным и близким».

О том, что от рук военнослужащего у монумента «Птица счастья» погиб Влад Надолинский, пишут также карельские издания, в частности «Фактор».

Последние мгновения жизни мужчины с перерезанным горлом попали на видео. 9 августа он шел по Октябрьскому проспекту в столице Карелии и пытался привлечь внимание водителей, просил о помощи. Остановилась одна машина, женщина вызвала скорую, но спасти мужчину уже не смогли.

Ножом мужчину ударил прохожий. Предположительно, у военнослужащего возник конфликт с группой отдыхавших у монумента людей, которые играли на гитаре. Он сам сдался полиции, его передали военной комендатуре. © «Петрозаводск говорит»