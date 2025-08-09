Окровавленный мужчина молил о помощи на улице Петрозаводска

Утром 9 августа на Октябрьском проспекте в Петрозаводске окровавленный мужчина пытался остановить машины, моля о помощи. В телеграм-канале «Карельский дворик» сообщили, что у мужчины было порезано горло.

«Вышел из парка, держался за горло, хрипел. Весь путь его следования был в крови»,

- приводит ТГ-канал слова очевидцев.

Камера наблюдения запечатлела последние мгновения жизни мужчины в крови (18+).

Раненый держался за горло, он дошел до пешеходного перехода, махал рукой, чтобы привлечь внимание водителей. Одна машина проехала мимо него. Он пошел дальше, махал рукой, а потом сел на край. Из машины вышла женщина и подошла к мужчине, вызвала помощь и дождалась приезда скорой. Врачи уложили пострадавшего на носилки и занесли в автомобиль. Вскоре подъехал автомобиль полицейских.

Мужчина не выжил. Предположительно, на бульваре Победы возник конфликт между отдыхающими и прохожим. У нападавшего оказался нож. Предположительно, мужчина военнослужащий, его передали военной комендадуте. © «Петрозаводск говорит»