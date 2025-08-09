Мужчину убили в Петрозаводске

В ночь на 9 августа на бульваре Победы в Петрозаводске совершено убийство. Об этом сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

На бульваре недалеко от монумента «Птица счастья» расположилась компания, молодые люди играли на гитаре. Прохожему, который по данным источника оказался военнослужащим, что-то не понравилось, и он якобы сделал замечание. Возник конфликт, один из компании схватил прохожего, а тот достал нож.

Пострадавший мужчина с ножевым ранением обратился за медицинской помощью, но спасти его не смогли. Нападавший обратился в полицию и рассказал о произошедшем, его передали военной комендатуре. © «Петрозаводск говорит»