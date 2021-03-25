Водителям устроят массовые проверки в Петрозаводске

Очередной рейд по выявлению нетрезвых автомобилистов пройдет в столице Карелии. Массовые проверки водителей пройдут 26 и 27 марта, сообщили в дорожной полиции. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к остановке сотрудниками ДПС.

Госавтоинспекция напомнила, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, лишение прав от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – грозит уголовная ответственность.

Петрозаводчане могут сообщать о нарушителях на дорогах ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу ГИБДД по телефону: 71-59-00. (фото vk.com)