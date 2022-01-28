28 января 2022, 13:54
Происшествия

Водителя автобуса в Петрозаводске поймали при проезде на красный свет

Массовые проверки пассажирских автобусов продолжаются в карельской столице

Инспекторы ДПС 28 января пресекли очередное правонарушение водителя автобуса. Он игнорировал правила дорожного движения в карельской столице, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Маршрутный автобус № 21 остановили за то, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора на улице Ровио. Автоинспекторы составили административный протокол.

Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проводить массовые проверки автобусов, которые перевозят пассажиров. // Фото: источник

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
Автобусы