Водителя автобуса в Петрозаводске поймали при проезде на красный свет

Инспекторы ДПС 28 января пресекли очередное правонарушение водителя автобуса. Он игнорировал правила дорожного движения в карельской столице, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Маршрутный автобус № 21 остановили за то, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора на улице Ровио. Автоинспекторы составили административный протокол.

Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проводить массовые проверки автобусов, которые перевозят пассажиров. // Фото: источник