После семейной ссоры муж в Прионежье стал фигурантом уголовного дела

Жительница Прионежского района обратилась в полицию с жалобой на своего супруга. Муж избил ее в очередной раз, сообщили в МВД Карелии.

Мужчину раньше уже привлекали к административной ответственности за побои. Но он не изменил агрессивного поведения. Во время семейной ссоры жена упрекнула 46-летнего супруга.

В ответ он сдавил ей шею, правда, потом успокоился и отпустил. Вскоре конфликт продолжился, сельчанин закрыл женщине рот рукой и стал удерживать. Потом он собрал вещи и ушел, а жена обратилась в полицию.

Там возбудили уголовное дело о нанесении побоев, фигурант признал вину. Ему грозит наказание до трех месяцев ареста. // Фото: PublicDomainPictures/Pixabay.com