28 января 2022, 12:46
Пьяный посетитель приставал к продавцам магазина в Карелии
В Олонецком районе сотрудники Росгвардии задержали покупателя магазина, мешавшего работе персонала
Вечером 27 января на пульт вневедомственной охраны в Олонце поступил сигнал из магазина. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что один из покупателей - 60-летний мужчина - пришел в торговую точку в состоянии сильного опьянения. Нетрезвое состояние посетителя выдавал резкий запах алкоголя, шаткая походка и частичная потеря ориентации в пространстве. Нарушитель приставал к продавцам и мешал им работать.
Росгвардейцы задержали пенсионера и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии