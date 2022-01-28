Пьяный посетитель приставал к продавцам магазина в Карелии

Вечером 27 января на пульт вневедомственной охраны в Олонце поступил сигнал из магазина. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей - 60-летний мужчина - пришел в торговую точку в состоянии сильного опьянения. Нетрезвое состояние посетителя выдавал резкий запах алкоголя, шаткая походка и частичная потеря ориентации в пространстве. Нарушитель приставал к продавцам и мешал им работать.

Росгвардейцы задержали пенсионера и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии