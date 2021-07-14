14 июля 2021, 15:01
Водителя автобуса оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора
Маневры водителя автобуса попали в объектив городской камеры и на видеорегистратор очевидца
Инспекторы ГИБДД установили водителя автобуса, который вечером 18 июня нарушил ПДД.
Автобус проехал перекресток улицы Зайцева-Мелентьевой на запрещающий сигнал светофора, а при совершении поворота налево не занял крайнее левое положение на проезжей части.
Нарушителя запечатлел видеорегистратор очевидца, также маневр водителя попал в объектив городской камеры видеонаблюдения CityLink.
Нарушитель был установлен, ему назначен административный штраф в размере одной тысячи рублей.