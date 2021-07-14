Водителя автобуса оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора

Инспекторы ГИБДД установили водителя автобуса, который вечером 18 июня нарушил ПДД.

Автобус проехал перекресток улицы Зайцева-Мелентьевой на запрещающий сигнал светофора, а при совершении поворота налево не занял крайнее левое положение на проезжей части.

Нарушителя запечатлел видеорегистратор очевидца, также маневр водителя попал в объектив городской камеры видеонаблюдения CityLink.

Нарушитель был установлен, ему назначен административный штраф в размере одной тысячи рублей.