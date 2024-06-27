27 июня 2024, 18:39
Водителей в Петрозаводске массово проверят на трезвость
Очередной рейд «Контроль трезвости» пройдет в карельской столице в пятницу
На дорогах Петрозаводска 28 июня будут массово останавливать автомобилистов. Госавтоинспекция проведет очередной «Контроль трезвости», сообщили в ведомстве.
Цель мероприятия - предупреждение происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечение нарушений ПДД.
За пять месяцев текущего года в Петрозаводске произошло два ДТП с участием пьяных водителей. Один человек погиб, один получил травмы. // фото: ГИБДД Петрозаводска