Водителей в Петрозаводске массово проверят на трезвость

На дорогах Петрозаводска 28 июня будут массово останавливать автомобилистов. Госавтоинспекция проведет очередной «Контроль трезвости», сообщили в ведомстве.

Цель мероприятия - предупреждение происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечение нарушений ПДД.

За пять месяцев текущего года в Петрозаводске произошло два ДТП с участием пьяных водителей. Один человек погиб, один получил травмы. // фото: ГИБДД Петрозаводска