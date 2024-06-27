Мэрия Петрозаводска не заплатит полмиллиона за невывезенный снег

Суд рассмотрел иск депутата Ольги Тужиковой к администрации Петрозаводска и частично удовлетворил его. Истец просила взыскать с мэрии полмиллиона рублей за грязный снег около стадиона «Спартак», но сумма компенсации составила три тысячи рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

В иске было сказано, что зимой и весной этого года мэрия не организовала должным образом вывоз снега, он скопился около стадиона «Спартак». Когда снег растаял, в почву попали песчано-соляные смеси и другие загрязняющие вещества, причинив ущерб окружающей среде.

Истец просила возложить на мэрию обязанность устранить последствия, провести анализ почвы и привести ее в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также присудить ей компенсацию морального вреда. В удовлетворении других исковых требований депутату отказали.

Суд признал бездействие администрации незаконным, истцу должны выплатить компенсацию в три тысячи рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. // фото: «Петрозаводск говорит»